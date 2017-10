Helene Fischer: Liebesgeständnis trotz "Buh-Rufen"

Das muss für Helene Fischer bitter gewesen sein. Die Schlagerkönigin ist gerade auf ihrer aktuellen Tour zu bewundern. Momentan befindet sie sich in der Schweiz. In Zürich hat sie insgesamt fünf Konzerte hintereinander. Das schaffte zuletzt Musik-Legende Tina Turner. Bei ihrem letzten Auftritt musste Helene allerdings eine herbe Enttäuschung einstecken: Ihre Fans buhten sie aus, weil sie Florian Silbereisen ein Lied widmen wollte.

Liebesgeständnis von Helene

Auf einem ihrer Konzerte in Zürich erntete Helene auf Kräftige "Buh-Rufe". Als sie ihren Song "Lieb mich dann" anstimmen wollte, machten sich einige Männer aus dem Publikum lautstark bemerkbar. Nachdem sie sagte, sie wollte den Song ihrem langjährigen Freund Florian widmen, schienen ihre männlichen Fans wenig begeistert. Es hagelte heftige "Buh-Rufe".

Helene sah es locker

Auf die "Buh-Rufe" reagierte Helene gelassen. So sagte sie in Richtung Publikum: "Ihr kennt ihn doch gar nicht". Am Ende des Konzertes waren die "Buh-Rufe" für Helene bereits vergessen. So sagte sie ebenfalls: "Das war der Wahnsinn". Sie schien von Publikum begeistert zu sein. Bis Sonntag ist das Schlager-Sternchen in Zürich zu sehen. Dabei wird sie insgesamt vor 50.000 Menschen singen.