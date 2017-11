Helene Fischer: Mysteriöser Ring sorgt bei ihren Fans für Aufregung!

Gestern Abend wurde in Berlin der Bambi verliehen. Auf der Veranstaltung tummelte sich allerhand Prominzen. Darunter natürlich auch die Schlagerkönigin Helene Fischer. Neben einem atemberaubenden Kleid, war vor allem ein Ring an Helenes rechter Hand Gesprächsthema Nummer eins. Was hat es mit dem Ring auf sich?

Die Fans spekulieren über Helenes Ring

Auf der Bambi-Verleihung erschien Helene mit einer extravaganten weißen Abendrobe. Ihre Fans waren begeistert. Doch auch ein Ring an Helenes rechter Hand sorgte für mächtig Aufsehen. Haben Helene und ihr Freund Florian Silbereisen einen gemeinsamen Zukunftsschritt geplant ohne die Öffentlichkeit zu informieren?

Der Ring an Helenes rechter Hand sorgt für Spekulation... Getty Images

Helene trug den Ring auch bei ihrem Auftritt

Helene ist berühmt für ihre unglaublichen Bühnenshows. Bekanntlich ist Schmuck bei akrobatischen Künsten, so wie sie Helene ihren Fans präsentiert, äußert hinderlich. Allerdings trug die Sängerin auch bei ihrer Showeinlage den mysteriösen Ring. Ist dies Indiz genug für weitere Ring-Spekulationen? Wir können gespannt sein…