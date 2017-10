Helene Fischer nackt im neuen Video "Achterbahn"

Helene Fischer zieht blank. Zumindest in ihrem neuen Musikvideo zu dem Song "Achterbahn". Seit heute kann das Meisterwerk auf Youtube bestaunt werden. Durch Helenes laszives Auftreten wird der ein oder andere Fan beim Anschauen des Clips ebenfalls in eine "Achterbahn" der Gefühle geraten. Nach drei Jahren ist „Achterbahn“ das erste, langersehnte Video der Schlager-Königin.

Helenes Album wurde bereits im Mai veröffentlicht

Im Mai veröffentlichte Helene bereits ihr neues Album und landete damit prompt auf Platz eins der deutschen Charts. Während Helene bereits oft durch knappe Bühnenoutfits die Blicke auf sich zog, lässt sie in ihrem Musikvideo zu "Achterbahn" nun komplett die Hüllen fallen. Neben einer nackten Helene ist die Sängerin ausschließlich in sexy Posen in dem Video zu sehen.

Helene der Vamp

Wer denkt, dass Schlager altbacken ist, wird bei "Achterbahn" vom Gegenteil überzeugt. Während Helene ihre Brüste lediglich mit ihren Händen verdeckt, trägt sie in den anderen Szenen knappe Dessous, Stiefel und kurze Röcke. Neben halbnackten Backroundtänzern tanzt Helene in einem Käfig lässt sich knapp bekleidet über die Köpfe einer noch knapper bekleideten Menschenmenge tragen. Was ihr Liebster Florian Silbereisen wohl dazu sagen wird?