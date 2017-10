Helene Fischer: Nackt-Skandal!

Machen wir uns nichts vor: Eine tolle Stimme ist nicht das Einzige, was Helene Fischer zu bieten hat. Obendrein sieht sie nämlich noch wahnsinnig gut aus und beweist stets ein sicheres Stilgespür. Ihre Bühnenoutfits sind immer die perfekte Mischung aus sexy und stilvoll. In ihrem neusten Musikvideo zum Song „Achterbahn“ hat die Blondine diesmal aber auf jegliches Outfit verzichtet und räkelt sich völlig nackt vor der Kamera!

Rote Lippen und ein lasziver Blick, die nackten Brüste verdeckt sie notdürftig mit ihren Händen. Helenes Musik wird da komplett nebensächlich! Doch nicht bei jedem kommt dieser freizügige Auftritt so gut an. Das Musikvideo hat bei YouTube zwar schon über 21.000 Likes kassiert, jedoch auch ganze 15.000 Dislikes

So lasziv zeigt sie sich vor der Kamera

Youtube/ Helene Fischer (Official)

In den Kommentare heißt es unter anderem: „Schade, wenn eine solche Lichtgestalt mit solchem Erfolg sich immer mehr so obszön gibt. Das hätte sie nicht nötig!“ Ein anderer User stimmt zu: „Sie hat so eine schöne Stimme, das hätte sie doch gar nicht nötig gehabt!“ Der Schuss ist offenbar nach hinten losgegangen! Eigentlich hatte sich Helene wohl einen Karriere-Push erhofft, indem sie blank zieht. Stattdessen gerät sie nun in einen echten Shitstorm...