Helene Fischer: Nackt-Skandal nach der Show

Mit ihrem Kleid stahl Helene Fischer (33) bei der Bambiverleihung am Donnerstagabend wirklich allen die Show. Die am Bein sehr hoch aufgeschlitzte weiße Robe ließ während der Veranstaltung vor allem eine Frage durch den Saal geistern: Trägt Helene Fischer Unterwäsche?

Ein Nackt-Skandal, der vor allem nach der Show noch für viel Aufregung sorgte! Einige ihrer Fans sind empört über den Auftritt der sonst so glatten Schlager-Sängerin.

"Warum geht sie nicht gleich nackt?"

"Warum geht sie nicht gleich nackt? Hat sie das wirklich nötig?", fragt ein Anhänger auf Instagram. Und auch auf Facebook ist die Aufregung groß: "So viel Haut und tiefe Einblicke zeigen kommt immer etwas billig rüber und das hat sie nicht nötig.", "Ich finde es unmöglich. Wir sind hier nicht in Amerika. Sie übertreibt es voll" und "Ich finde langsam übertreibt sie es mit den Outfits. Der Schlitz ihres Kleides war mir ehrlich gesagt zu viel Einblick", sind nur einige der Negativ-Kommentare, die unter Bildern der Robe in dem sozialen Netzwerk zu lesen sind.

War Helene Fischers Auftritt zu sexy?

Ist Helene Fischer mit ihrem sexy Auftritt also tatsächlich einen Schritt zu weit gegangen? Trotz der Kritik würden diese Frage nicht alle ihrer Fans mit "Ja" beantworten.

Sie machen der Sängerin im Netz auch viele Komplimente, schreiben unter anderem: "Sehr sexy und trotzdem diskret ohne, dass es billig rüber kam" und "Sie kann es tragen, alles sieht super aus!"

Bei der Bambiverleihung ließ Helene extrem tief blicken. Getty Images

Noch hübscher machte sie nur ihr strahlendes Lächeln, als sie den "Bambi" in der Kategorie "Musik National" verliehen bekam.

Wir freuen uns mit ihr und vor allem auf die Outfits, mit denen sie demnächst so über Deutschlands rote Teppiche läuft...