Helene Fischer: Rätsel um Geheimkonzert gelüftet

Darauf mussten die Fans eine gefühlte Ewigkeit warten: Helene Fischer geht endlich wieder auf Tour. Und da die Karten wie erwartet in Windeseile ausverkauft waren, gibt es nun tolle Neuigkeiten für alle, die am Ticketschalter bisher kein Glück hatten. Die Schlager-Königin gibt ein überraschendes Zusatzkonzert!

Helene Fischer: 8 Fakten, die Ihr wissen müsst!

Das dürfte besonders ihre Fans in Köln freuen: Nach ihren Auftritten am 23. und 24. Januar hängt Helene in der Domstadt noch ein Konzert dran und wird am 25. Januar überraschend erneut auf der Bühne stehen.

Tickets für das Helene Fischer-Zusatzkonzert werden verlost

Der Grund dafür: Ihr Tour-Werbepartner "Deutsche Vermögensberatung soll laut "Express" ein ganzes Konzert gekauft haben. Eigentlich sollte der Konzerttermin offenbar geheim bleiben, denn das Zusatzkonzert sollte eigentlich nur für Mitarbeiter sein.

Nun gibt es aber doch für alle eine Chance, Helene Fischer noch mal live zu erleben: Über ein Verlosungsverfahren werden einige Restkarten für das "Henkelmännchen" auch an Externe vergeben. Mit ein bisschen Glück gibt es also tatsächlich noch Hoffnung auf Helene-Tickets...