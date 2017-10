Helene Fischer: Schock für Florian! Sie saß Kollegen auf dem Gesicht

Aktuell kann Helene Fischer von ihren Fans wieder auf ihrer Tour bewundert werden. Nun plaudert ihr Star-Choreograph Cale Kalay in der VOX-Kochsendung "Grill den Profi" über einen pikanten Zwischenfall von ihm und Helene. Die Schlagerkönigin habe versehentlich auf seinem Gesicht gesessen.

Cale Kalay gewährt schlüpfrige Einblicke

In der kommenden Sendung von "Grill den Profi" sind wieder Prominente beim Kochen zu sehen. Unter ihnen ist auch Cale Kalay. Er arbeitet eng mit Helene Fischer zusammen und ist ihr "Dance-Captain". Ebenfalls sitzt Cale seit letztem Jahr in der Jury der RTL-Erfolgssendung "Dance Dance Dance". Bei seinem Aufritt bei "Grill den Profi" gewährt er nun, beim Zubereiten seiner Vorspeise, den Zuschauern schlüpfrige Einblicke in seine Zusammenarbeit mit Helene.

Helene saß auf Cales Gesicht

Während Cale bei "Grill den Profi" seine Speisen zubereitet, fragt ihn Moderatorin Ruth Moschner: "Helene Fischer hat ungeplant für mehrere Sekunden auf deinem Gesicht gesessen. Wie war das für dich?“. Cale entgegnet gelassen: "Mega! Das sind lustige Situationen, die immer wieder auf Tourneen und Bühnen passieren. Ich habe versucht, so lange wie möglich in dieser Pose zu bleiben, damit niemand etwas merkt."

Cale ist ein Profi

Den Zwischenfall scheint Cale mit Humor genommen zu haben. Ebenfalls wahrte er die nötige Professionalität. So sagt er ebenfalls: "Wenn man anfängt zu lachen, merken ja alle, dass etwas nicht stimmt. Shit happens!". Ob Florian Silbereisen den pikanten "Unfall" wohl auch so locker nahm...?