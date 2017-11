Helene Fischer: Schock-Szenen auf der Bühne!

Welcher Star hatte das beste Halloween-Kostüm? In diesem Jahr war Helene Fischer ganz vorn - allerdings hatte das bei der Schlager-Queen einen ernsten Hintergrund.

Helene Fischer hat ihre Fans mit einem roten Auge geschockt. Dabei handelt es sich jedoch um keine Kontaktlinsen, sondern das rote Auge war echt. Den unfreiwilligen Grusel-Effekt hat sich die Sängerin bei einem Konzert zugezogen, denn als sie ihren Hit "Herzbeben" performte, ist ein Äderchen in ihrem Auge geplatzt, wie die "Bild"-Zeitung berichtet.

Trick Or Treat?! #realredeye: @dennis_dirksen Ein Beitrag geteilt von Helene Fischer (@helenefischer) am 31. Okt 2017 um 8:33 Uhr

Das rot gefärbte Auge sieht zwar ziemlich gruselig aus, ist aber nicht gefährlich, wie Ärzte bestätigen. Die Färbung verschwindet in der Regel nach rund zwei Wochen von alleine wieder. Die Sängerin postete dazu selber ein Bild bei Instagram. "Trick Or Treat?! #realredeye", schrieb sie zu dem Foto.

Dass es Helene Fischer mit Humor nahm, kam bei den usern gut an. "Nur die Geilsten machen aus einer kleinen Not eine Tugend und können sich immer wieder selbst auf die Schippe nehmen", schrieb eien Anhängerin in den Kommentaren.