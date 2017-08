Helene Fischer schwanger? Mega Enthüllung auf der Bühne

Viele Fans waren enttäuscht, weil Helene Fischer am Wochenende nicht in der ZDF-Show "Das große Sommer-Hit-Festival 2017" auftreten konnte. Recht kurzfristig sagte die Sängerin den Auftritt ab - angeblich hatte sie wegen der Vorbereitungen für ihre Tournee keine Zeit. Aber steckt vielleicht ein anderer, viel süßerer Grund dahinter?

Helene Fischer: Diese Absage sorgt für Ärger

Ausgerechnet ein Kollege verplapperte sich nämlich auf der Bühne und enthüllte offenbar die große Nachwuchs-Überraschung.

Welches Statement jetzt für große Aufregung sorgt, erfahrt Ihr im Video:

Es gibt noch weitere Hinweise auf eine Schwangerschaft

Und noch ein weiteres Indiz deutet darauf hin, dass es für Helene und Florian schon ganz bald Nachwuchs geben könnte. Es ist ein ganz besonderer Titel auf Helene Fischers neuem Album: Im Lied „Die schönste Reise“ klingt Sehnsucht, Liebe und ganz viel Hoffnung mit. Hoffnung, dass auch die Sängerin endlich ihr eigenes Baby im Arm halten darf?

Offenbar ja, denn bei einem Konzert verriet Helene überraschend: „Eines Tages werde ich Mama sein!“ Ihr Lebensgefährte Florian scheint sich wohl ebenso Nachwuchs zu wünschen. Und verkündete schon öfter Sätze wie: „Wenn es einmal so weit ist, dass ich Vater werde, werde ich mich natürlich riesig freuen!“ Er liebt seine vielen Nichten und Neffen über alles.

Die Sängerin liebt Kinder

Als wäre es für ihr Kind, singt sie in dem Lied „Die schönste Reise“: „Schaust mich mit einem Lächeln an. Weißt genau, dass mein Herz schmilzt!“ Auch Flori hat einen großen Platz in ihrem Herzen. „Wir sind sooo ein gutes Team“, schwärmt sie immer wieder. „Zuerst ist man verliebt. Bei uns ist daraus Liebe entstanden“, erklärt Helene. So persönlich habe sie noch nie gesprochen, stellt sie selbst fest.

„Du bist nicht nur meine große Liebe, sondern, was manchmal sogar noch viel wichtiger ist, auch mein allerbester Freund.“ Und bald der Papa ihres ersten Kindes? Eher nicht, denn jetzt will sie erst mal viel Musik für ihre Fans machen.