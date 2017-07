Helene Fischer: So intime Einblicke gab sie noch nie

Helene Fischer: So intime Einblicke gab sie noch nie

Sonst konnten die Fans Helene Fischers Bühnen-Show immer erst bei ihren Konzerten bestaunen. Das soll sich nun ändern: Auf dem Instagram-Account, den die Sängerin erst seit Kurzem betreibt, veröffentlichte sie nun ein Video von den Show-Proben für ihre Herbst-Tournee.

Mit ihrem neuen Programm wird Helene Fischer Deutschland und die Schweiz bereisen - und darauf will sie offensichtlich sich selbst und auch ihre Fans gut vorbereiten.

Nur noch 7 (!) Wochen!!! Die Proben laufen auf Hochtouren. #Montreal #CirqueDuSoleil Ein Beitrag geteilt von Helene Fischer (@helenefischer) am 25. Jul 2017 um 8:18 Uhr

Lange hat Helene Fischer nicht mehr für die Vorbereitung

Mit zwei Tänzern steht Fischer in ihrem Instagram-Video vor dem Spiegel im Probenraum und übt die Performance zu ihrem Song "Nur mit dir". Intime Einblicke in die Entstehung der Show der Sängerin.

Helene Fischer & Florian Silbereisen: Liebes-Drama

So lange hat sie auch nicht mehr für die Proben: Denn schon in sieben Wochen, am 12. September, beginnt Helene Fischers Reise durch Deutschland und die Schweiz. Insgesamt sind 35 Konzerte geplant.