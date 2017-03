Helene Fischer: Traurige Baby-Beichte

Hochzeit? Kinder? Ein eigenes Haus? Das sind alles Fragen, die sich wohl jeder einmal stellt. Auch Helene Fischer wird eine Vorstellung von ihrem perfekten Glück haben. Gerade in den letzten Monaten ihrer Show-Auszeit hatte sie genügend Zeit, um sich darüber Gedanken zu machen.



Auch über das Mamasein? Sie sagte einmal: „Ich will Kinder. Ich liebe Kinder!“ Passiert ist nichts. Das wird wohl erst mal auch so bleiben. Die erschütternde Erkenntnis: Helene sitzt in der Babyfalle! Momentan kann sie eigentlich gar nicht Mutter werden.

Wie geht es mit ihrer Beziehung zu Florian Silbereisen weiter?



Ein Lebensziel hat sie bereits in Angriff genommen. Sie baut auf Mallorca. Ein schönes Anwesen, so wie sie sich das einst ausmalte: „Wovon ich träume, wäre ein Häuschen im Süden.“ Doch die Kinderzimmer bleiben vermutlich erst mal ungenutzt. So eine Auszeit von der Bühne lässt vieles klar erscheinen. Sicher wird die Sängerin auch über die Beziehung mit Florian nachgedacht haben. Immer wieder machte er zuletzt mit Frauen-Geschichten von sich reden. Andererseits wurde auch über sein soziales Engagement für Kinder gesprochen. Er kümmert sich ganz zauberhaft um die Kleinen!



Der Showmaster könnte also der richtige Partner sein, um eine Familie zu gründen. Außerdem wird auch das Paar nicht jünger, kann nicht ewig mit dem Nachwuchs warten. Auch Helenes Herz scheint bei Kindern höherzuschlagen. Bei Auftritten kümmert sie sich mütterlich um ihre Mini-Fans. Doch warum ihr Baby-Wunsch jetzt unerfüllbarer ist denn je, erfahrt Ihr im Video: