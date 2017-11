Helene Fischer und Florian Silbereisen haben längst „Ja“ gesagt!

Nächstes Jahr feiern Helene Fischer und Florian Silbereisen schon ihren zehnten Jahrestag! Auf ihren Flori angesprochen, gerät Helene jedes Mal ins Schwärmen: „Seit neun Jahren ist dieser wundervolle Mann an meiner Seite. Wir sind ein tolles Team!“ Doch gerade weil die Beziehung der beiden Entertainer so perfekt zu sein scheint, fragen sich immer mehr Fans: Warum heiraten die beiden eigentlich nicht?

Immer wieder wird wild spekuliert, ob sie sich vielleicht schon klammheimlich das Ja-Wort gegeben haben und es der Öffentlichkeit nur noch nicht verraten haben. Und damit könnte man gar nicht so falsch liegen! Denn Helene und Florian haben definitiv schon längst „Ja“ zueinander gesagt - auch wenn es vielleicht nicht gerade vor einem Traualtar war. Die gegenseitigen Liebeserklärungen, die sich Helene und Florian immer wieder machen, lassen keinen Zweifel daran, dass sie bis zum Ende ihres Lebens zusammen bleiben wollen.

„Ich bin so dankbar, dass du an meiner Seite bist, mein Schatz! Ich bin durch dich, was ich heute bin. Du bist nicht nur meine große Liebe, sondern, was manchmal wichtiger ist, auch mein bester Freund“, sagte Helene ihrem Florian einmal während eines öffentlichen Auftritts. Die Zwei sind das beste Beispiel dafür, dass keine pompöse Hochzeit notwendig ist, um eine glückliche und lange Beziehung zu führen. Es reicht schon, wenn man sich unter vier Augen die ewige Liebe schwört.