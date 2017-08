Helene Fischer und Florian Silbereisen: Ja, sie haben es getan!

Helene Fischer und Florian Silbereisen gelten bereits seit 2008 als absolutes Schlager-Traumpaar. Auch wenn sie sich lange bedeckt hielten, haben sie sich endlich getraut und stehen öffentlich zu ihrer Beziehung.

Immer wieder plaudern sie in der Öffentlichkeit über private Geheimnisse, bekennen sich vor Zuschauern zu ihrer Liebe und können kaum die Finger voneinander lassen. „Von Freunden der Familie habe ich gehört, Helene habe schon längst geheiratet. Einmal waren Helenes Mutter und der Onkel im Lokal, da habe ich sie gefragt, ob das stimmt. Sie guckten mich nur vielsagend an“, verrät ein Pizzeria-Besitzer in Helenes Heimat. Es könte also gut sein, dass das Traumpaar schon längst Nägel mit Köpfen gemacht hat!

Helene Fischer & Florian Silbereisen: Liebes-Drama

In einem Interview äußerte sich die 32-Jährige selbst zum Thema Hochzeit und erklärte: „Es gibt Dinge, die sind und bleiben privat!“ Ob die beiden wohl schon am nächsten Schritt arbeiten? Immerhin gab der Schlagerstar kürzlich zu, unbedingt Mutter werden zu wollen. Hach!