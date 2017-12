Helene Fischer & Vanessa Mai: Der Streit geht in die nächste Runde

Helene Fischer gehört zu den erfolgreichsten Schlagersängerinnen Deutschlands. Natürlich fragen sich viele Musiker, was das Erfolgsrezept der 33-Jährigen ist. Vanessa Mai geht allerdings noch einen Schritt weiter...

Die 25-Jährige scheint die Blondine in letzter Zeit immer häufiger zu kopieren. Bei ihren Bühnenoutfits setzt sie immer wieder auf Helenes Designs und kopiert sogar ihre Posen bis ins letzte Detail! Auch die Internetseiten der beiden Sängerinnen ähneln sich sehr. In ihren Webshops bieten beide sogar ein schwarzes T-Shirt mit schwarz-weißem Porträt-Foto an!

Vanessa Mai will ganz nach oben. Kopiert sie deshalb auch Helenes CDs? Die Freundin von Florian Silbereisen verkauft hin und wieder besondere Ausgaben ihrer Alben, wie momentan die Geschenk-Edition. Von Mai wird es im Januar eine Gold-Edition von Regenbogen geben.

Sind das alles Zufälle oder kopiert die Künstlerin bewusst ihre Gesangskollegin? So oder so dürfte sie sich damit keinen großen Gefallen tun. Immerhin wollen ihre Fans sicherlich keine Kopie von Helene, sondern eine eigenständige Sängerin mit eigenen Ideen...