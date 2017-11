Helene Fischer: Was ist plötzlich mit der Sängerin los?

Was ist bloß mit Helene Fischer los? Auch, wenn sie gerne ein bisschen Haut zeigt, wirkte sie trotzdem immer relativ brav. In letzter Zeit benimmt sich die 33-Jährige aber erschreckend anders und sorgt damit für großes Aufsehen.

So trank sie vor ihrem Publikum in wenigen Sekunden einen Liter Bier, ohne den Krug abzusetzen. Scheinbar hat die Sängerin vergessen, dass sie für ihre jungen Fans eine Vorbildfunktion hat. Statt Einsicht folgte am nächsten Tag sogar ein „Bier-Frühstück“-Foto auf Helenes Facebook-Seite. Was hat sie sich dabei nur gedacht?

In ihrem neuen Video zu „Achterbahn“ ist die Musical-Darstellerin sogar mit freiem Oberkörper zu sehen. Auch wenn Helene damit für ihr aktuelles Album Werbung machen möchte, hat sie es doch eigentlich nicht nötig, mit solchen Skandalen für Aufmerksamkeit zu sorgen.