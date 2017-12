Helene Fischer: Wie lange hält Florian Silbereisen das noch aus?

Sie kann es einfach nicht lassen! Helene Fischer ignoriert jedes noch so schlimme Anzeichen für ihre gefährdete Gesundheit. Ihr Job geht für sie einfach vor und den will sie so professionell wie nur möglich ausführen. Um ihre Fans während ihrer aktuellen Tournee noch ein wenig mehr zu entertainen, wagt sie sich jetzt auch noch in luftige Höhen und wirbelt an zwei Turnringen herum. Eine Showeinlage, die sehr riskant ist. Jetzt fängt ihr Körper an zu streiken: Ihr linkes Auge ist blutunterlaufen!

„Mir ist nun schon zum zweiten Mal ein Äderchen im Auge geplatzt, während ich in meinem Konzert durch die Luft wirbele“, erklärt die Sängerin gegenüber ‚Bunte’. Sie versucht zu beruhigen: „Es sieht schlimmer aus, als es ist, und tut nicht weh.“ Doch ihrem Freund Florian Silbereisen dürfte das ganz und gar nicht gefallen. Er ist sowieso schon in größter Sorge um seine Helene, weil sie sich Show für Show wieder in Lebensgefahr begibt. Dass nun erneut Gefäße in ihrem Auge geplatzt sind, ist wirklich kein gutes Zeichen.

Helene jedoch verlässt sich auf Florians bedingungslose Unterstützung. Und dass, obwohl sie seine Sorgen anscheinend kein bisschen ernst nimmt. „Da ist jemand, der mich auffängt, mich in den Arm nimmt und mir die Last nimmt“, sagte sie über ihren Liebsten bei der diesjährigen ‚Bambi’-Verleihung. Doch wie lange wird Florian das noch mitmachen? Ist die Last, die sich Helene auferlegt hat allmählich zu groß für ihn?