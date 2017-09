Helene Fischer: Wundervolle Neuigkeiten!

Helene Fischer hat ihre große Tour begonnen und ist derzeit in ganz Deutschland unterwegs. Nun hat sie weitere tolle Neuigkeiten verkündet!

Bei Facebook hat die Schlagerqueen die Singleauskopplung „Achterbahn – The Mixes“ angekündigt. Dazu hat sie gleich das neue Cover präsentiert, wo sie sich sexy in Schale wirft. Sie trägt ein knappes Kleid, blickt in den Himmel und wird dabei in Händen getragen.

„Vorfreude! „Achterbahn - THE MIXES“ ab dem 06. Oktober überall erhältlich!“, schrieb sie zu dem Cover bei Facebook. Die Fans freuen sich riesig und können es wohl kaum noch abwarten, bis die Singleauskopplung auf dem Markt ist.

Helene Fischer begann kürzlich ihre Tour, welche bis ins nächste Jahr geht. Die Schlagerqueen tritt dabei in fast jedem Bundesland auf. Für ihre spektakuläre Show hat sie sogar Artisten des Cirque du Soleil engagiert.