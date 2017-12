Hells Angels: Rocker überfallen Imbiss in Düsseldorf

Polizeieinsatz in Düsseldorf: Mehr als ein Dutzend Rocker sollen am Mittwochabend einen Imbiss überfallen haben. Einige bedrohten zudem Mitarbeiter des Ladens in der Altstadt. Drei Männer, die dem Umfeld der Hells Angels zugerechnet werden, wurden festgenommen.

Bei dem Großeinsatz der Beamten ist ein Polizist sogar verletzt worden.

Die drei Männer im Alter von 30 bis 45, die in Gewahrsam genommen wurden, seien einschlägig bekannt, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Die Angreifer sollen bewaffnet gewesen sein

Zeugen berichteten, dass zwei der Rocker mit Schusswaffen bewaffnet waren. Die Polizei fand die Waffen jedoch nicht.

Dennoch wird nun wegen Bedrohung, Körperverletzung, Widerstands und Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.