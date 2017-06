Altkanzler Helmut Kohl ist tot. Er verstarb heute Morgen in seinen Haus in Ludwigshafen im Alter von 87 Jahren, die hat "bild.de" berichtet. Helmut Kohl war von 1982 bis 1998 Bundeskanzler, somit ist Helmut Kohl aktuell der Kanzler mit der längsten Amtszeit.

Helmut Kohl war nicht nur 16 Jahre lang Bundeskanzler, er war auch über viele Jahre CDU-Vorsitzender. Es kam im Zuge der CDU-Spendenaffäre zum Zerwürfnis zwischen Kohl und der Partei, er hatte sich geweigert die Namen von Spendern zu nennen. Dadurch verlor er seinen Ehrenvorsitz.

Schon 2015 schwebte Helmut Kohl in Lebensgefahr

2008 stürzte Helmut Kohl schwer. Er erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma und saß nach dem Unfall m Rollstuhl. Das Sprechen fiel ihm schwer. Im Sommer 2015 wurde bekannt, dass es sehr schlecht um die Gesundheit von Helmut Kohl steht. Mehr als sechs Monate musste der einstige Bundeskanzler im Universitätsklinikum in Heidelberg verbringen. Im Mai 2015 wurde er an der Hüfte operiert, anschließend am Darm. Helmut Kohl schwebte mehrmals in Lebensgefahr. Nach der Darm-OP musste Helmut Kohl auf die Intensivstation verlegt werden. Im Oktober 015 wurde er endlich entlassen und absolvierte bereits im Dezember seinen ersten öffentlichen Auftritt nach seiner schweren Krankheit.