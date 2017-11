Helmut Kohl: Verliert Witwe Maite Kohl-Richter jetzt seine Millionen?

Da hat sie sich wohl ein bisschen zu früh die Hände gerieben! Denn auf einmal ist es gar nicht mehr so sicher, dass Maike Kohl-Richter (53) eine Entschädigung für die Verletzung der Persönlichkeitsrechte ihres Mannes bekommt. Als Alleinerbin des Altkanzlers wollte sie fünf Millionen Euro von Kohl-Biograf Heribert Schwan (72), der widerrechtlich Tonbandaufnahmen ausgewertet hat, einklagen.

Helmut Kohl: Witwe Maike Kohl-Richter fordert noch mehr Millionen

Nun machen Juristen im „Spiegel“ ihr einen Strich durch die Rechnung. „Solche Ansprüche sind nicht vererbbar“, zitiert das Magazin die Hannoveraner Jura-Professorin Jutta Stender-Vorwachs. Das Geld soll nur „der betroffenen Persönlichkeit etwas Gutes tun“. Diese Ziel könne nach dem Tod nicht mehr erreicht werden.

Das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen

Maike Kohl-Richter kann sich aber noch an einen Strohhalm der Hoffnung klammern. Am 15. Februar verhandelt das Oberlandesgericht Köln weiter. So oder so muss es eine gerichtliche Entscheidung geben, da das Verfahren zu Lebzeiten des CDU-Politikers eröffnet wurde.

Gütlich mit dem Autor und dem mitverklagten Heyne-Verlag einigen wird sich die Witwe aber wohl kaum. Sie vergöttert ihren Mann nach wie vor! Und dazu gehört auch, bis zum bitteren Ende zu kämpfen.

