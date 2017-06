Henriette Hömke: Ex-Freundin von Schalke-Star Ralf Fährmann ist tot!

Was für ein Drama! Henriette Hömke ist tot, die Ex-Freundin von Schalke-Torhüter Ralf Fährmann wurde nur 29 Jahre alt. Das Model, das sich 2006 den Titel „Miss Sachsen“ holte, litt an Magersucht. Anfang April verbrachte Henriette Hömke einen Urlaub in Ägypten, verstarb dort an den Folgen ihrer Magersucht. Eine Angehörige ihrer Familie erklärte „Bild“ gegenüber: „Wir hatten ihr abgeraten, dorthin zu fahren, weil sie bereits schwer krank war.“ Henriette Hömke soll alle Warnungen ignoriert haben. Obwohl ihr Zustand sehr schlecht war, quälte sie ihren erschöpften Körper weiter mit Sport, bis sie zusammenbrach und kurz darauf am 9. April 2017 verstarb. In ihrer Traueranzeige steht: „Es ist vorbei. Ganz ruhig bin ich jetzt. Erlöst, befreit, mir selbst zurückgegeben. Kein Wunsch, kein Wollen, nichts mehr, was verletzt. Gestorben bin ich nur zu neuem Leben.“

Nach der Trennung von Ralf Fährmann fing Henriette Hömke in Chemnitz von vorne an

Mit Schalke-Star Ralf Fährmann war Henriette Hömke sieben Jahre lang zusammen. Das Paar lernte sich kennen, als das Model gerade 18 Jahre alt war. Für Ralf Fährmann zog sie nach Gelsenkirchen, nach der Trennung baute sie sich in ihrer Heimat Chemnitz ein neues Leben auf. Sie gab gemeinsam mit ihrem Mops Fitnesskurse für Hundebesitzer. Ihre Magersucht blieb lange Zeit unentdeckt. Doch auch als bekannt wurde, dass Henriette schwer krank ist, wollte sie keine Hilfe anehmen. Freunde trauern im Internet um sie. "Deine Krankheit war leider stärker und hat dich aus deinem jungen Leben gerissen. Henriette wir werden dich nie vergessen!"