Herrlich normal: Daniela Katzenberger legt Klo-Beichte ab

In den vergangenen Jahren hat sich das Leben von Daniela Katzenberger stark verändert. Sie hat nicht nur ein Kind bekommen und geheiratet, sondern ist auch erfolgreicher als je zuvor.

Viele Fans fragen sich, ob man bei so viel Ruhm überhaupt noch das Haus verlassen kann. „Was macht man eigentlich so als Promi am Wochenende?“, will ein neugieriger Facebook-Follower wissen. „Wie will man ins Kino oder in die Bar gehen? Ist das nicht richtig schlimm?“

Doch die 30-Jährige kann Entwarnung geben. „Ich lebe mein Leben völlig normal und die meisten sind sehr schüchtern“, gesteht sie. „Zumal ich in natura viel kleiner und schlanker aussehe als im Fernsehen.“ Viele Fans seien deshalb verunsichert und wüssten nicht direkt, ob es sich wirklich um die TV-Blondine handelt.

Dabei müssten sie eigentlich keine Angst vor Dani haben. „Am Ende des Tages bin ich nur ein ganz normaler Mensch, der auch aufs Klo geht“, versichert sie. „Nicht mehr und nicht weniger.“