Herzogin Camilla: Wie schlecht geht es ihr wirklich?

Lächeln, winken, immer ein nettes Wort parat haben - und fast jeden Tag in eine andere Stadt reisen. Keine Frage: Der Job als Royal kann einem einiges abverlagen. Das müssen auch Prinz Charles (68) und Herzogin Camilla (70) gerade mal wieder am eigenen Leib erfahren. Die beiden sind auf Asien-Tour, und die ständige Reiserei scheint vor allem Camilla ziemlich zuzusetzen. Immerhin müssen die beiden beinahe 50 Termine in elf Tagen absolvieren - das schlaucht.

Herzogin Camilla: Dreister Flirt mit Kates Vater

Herzogin Camilla gestand nun auch ganz offen, wie sie die Tour empfinde: "Sehr ermüdend. Jeden Tag, ohne Pause. Es wird ermüdender, wenn man älter wird. Ich versuche immer, allen zu erzählen, dass ich nicht mehr so ​​jung bin wie früher und runterschalten muss."

Camilla bekommt Beistand von Prinz Charles

Klingt ganz so, als sei Camilla ziemlich froh, wenn sie wieder zurück in England und ihrem Zuhause ist. Die Erschöpfung steht ihr förmlich ins Gesicht geschrieben.

Camillas Worte sind möglicherweise auch ein Indiz dafür, dass tatsächlich William und Kate Königin Elizabeth II. auf den Thron folgen werden. Darüber wird in England derzeit wild spekuliert. Wenn man Camilla reden hört, wirkt es so, als wäre sie dankbar, auf diesen Job verzichten zu dürfen...