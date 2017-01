Herzogin Kate: Babybauch-Überraschung!

Hurra! Die britschen Royals freuen sich laut Medienberichten auf Baby Nummer drei...

Diese News entzückt nicht nur die britischen Untertanen! Herzogin Kate soll laut neuesten Berichten wieder schwanger sein - und sogar das Babygeschlecht steht angeblich bereits fest! Im Laufe des Sommers wäre die royale Familie dann zu fünft...

Für Herzogin Kate und Prinz William ginge damit ein Traum in Erfüllung. Denn: Vor allem Catherine sehnt sich angeblich stark nach einem dritten Kind. Sie selbst wuchs mit zwei Geschwistern (Pippa und James) auf. Insidern zufolge wünscht sie sich eine ähnliche Konstellation für ihre Kinder George und Charlotte.

Kate und William wünschten sich ein drittes Kind

Geplant hatte das royale Paar ein weiteres Kind schon seit Längerem. Und auch die Umstände spielen William und Kate in die Karten. So kündigte der 34-Jährige bereits an, dass er seinen Job als Rettungspilot Ende Mai dieses Jahres an den Nagel hängen wird. Nun sieht es ganz danach aus, als ob William für seine Frau und den Nachwuchs kürzertreten möchte und Vollzeit-Papa wird. Und es gibt noch mehr Hinweise auf neuen Nachwuchs im Hause Windsor.

