Herzogin Kate: Babygeschlecht enthüllt!

Kaum wurde bekannt gegeben, dass Herzogin Kate und Prinz William ihr drittes Baby erwarten, wird auch schon heftig spekuliert: Wird es ein Junge oder ein Mädchen? Die britischen Buchmacher wollen es bereits ziemlich genau wissen...

Herzogin Kate: Bekommt sie wieder eine Tochter?

Wenn es nach den bristichen Buchmachern geht, bekommen Herzogin Kate und Prinz William nämlich eine zweite Tochter namens Alice. Die Quoten, ob es ein Mädchen oder ein Junge wird, sind zwar relativ gleich, doch wenn es allein um den Namen geht, wird es ganz klar ein kleines Mädchen.

Der Name Alice steht in den Wettbüros mit einer Quote von 7 zu 1 ganz weit oben, der Name, der schon bei Charlotte hoch im Kurs war. Ob er es diesmal schafft?

Herzogin Kate: Auch bei den Jungennamen gibt es Favoriten

Sollte Alice am Ende nicht der Name sein, für den sich Herzogin Kate und Prinz William entscheiden, sind natrülcih noch weitere Namen hoch im Kurs. Auch über die Namen Arthur und Victoria, sowie Alexander und Alexandra wird spekuliert.

Was es am Ende aber wirklich wird, wissen aktuell wohl nur Herzogin Kate und Prinz William....