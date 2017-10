Herzogin Kate: Babygeschlecht enthüllt!

Das ging flott: Nur vier Wochen nach der Bekanntgabe von Kates dritter Schwangerschaft weiß man schon, was es wird: Die Queen selbst hat sich nämlich gegenüber der kleinen Charlotte verplappert!

"Die Queen war zu Besuch bei Kate, die wegen Schwangerschaftsübelkeit wieder mal das Bett hüten musste", so ein Palast-Angestellter. "Dabei ist ihr gegenüber Charlotte vor lauter Vorfreude die Neuigkeit rausgerutscht." Denn: "Nach ihrer langjährigen Erfahrung mit vier Kindern, acht Enkeln und fünf Urenkeln ist Ihre Majestät eine Expertin in Sachen Diagnose", so der Informant. Und außerdem hat noch ein zweiter Fachkundiger das Babygeschlecht bestätigt...

Die ganze Geschichte erfahrt Ihr im Video: