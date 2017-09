Herzogin Kate: Bekommt sie Zwillinge?

Es wurde lange gemunkelt, doch dann war es endlich so weit und der Palast bestätigte die Schwangerschaft von Herzogin Kate. Besonders William soll sich sehr über diese Nachricht gefreut haben, denn er wünschte sich schon lange ein drittes Kind.

Herzogin Kate: Schwanger!

Nun soll es allerdings Hinweise darauf geben, dass Kate sogar Zwillinge bekommen wird. So zog das Paar sogar von seinem Landsitz in Norfolk nach London in den Kensington-Palast. Ein Insider verrät, dass ihre Wohnung im Palast umfangreich renoviert wurde, um mehr Platz zu schaffen. Auch aus medizinischer Sicht ist es sehr wahrscheinlich, dass die 36-Jährige Zwillinge bekommen konnte. Die Chance, zweieiige Zwillinge zu gebären, ist in ihrem Alter sehr viel größer, als beispielsweise mit 20 Jahren.

Vorerst musste Kate allerdings alle Termine absagen, denn wie auch bei den ersten beiden Schwangerschaften, leidet sie unter heftiger Übelkeit. Zum Glück ist Prinz William da und kann ihr -gemeinsam mit den Ärzten- unter die Arme greifen, bis es ihr wieder besser geht.