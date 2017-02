Herzogin Kate: Dieses Mal wirklich schwanger mit zwillingen

Wenn es nach Gerüchten geht, hätte Herzogin Kate schon einen ganzen Kindergarten an eigenen Kindern. Doch momentan kochen die Schwangerschaftsgerüchte an allen Ecken hoch. In immer kürzeren Abständen gibt es Statements aus dem Umfeld von Prinz William und Herzogin Kate und so langsam scheint es immer glaubwürdiger, dass ein drittes Royal Baby unterwegs ist.

Und es häufen sich immer mehr Gründe, warum Kate wieder schwanger sein könnte. Obendrein macht ein Detail stutzig. Denn alle Quellen und Gerüchte sind sich in einem Detail unabhängig voneinander einig...