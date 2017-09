Herzogin Kate: Es wird ein Mädchen!

Bald hallt wieder Babygeschrei durch den Palast: Herzogin Kate und Prinz William erwarten ihr drittes Baby, das hat der Palast vergangene Woche verkündet.

Herzogin Kate: Schwanger!

Wie die US-Ausgabe der inTouch berichtet, ist nun sogar das Babygeschlecht enthüllt. Es soll ein Mädchen werden! "Das war Kates Traum", so eine Quelle. "Sie wollte immer zwei Mädchen und einen Jungen, genau wie es ihre Mutter hatte."

Auch Prinz William ist außer sich vor Freude. "Es war immer der Plan, ein weiteres Kind zu haben", so der Insider. "Charlotte hat so ein ruhiges Wesen, er und Kate wollten eine zweite Tochter wie sie. Außerdem liebt William die Vorstellung, dass er und George von Frauen in der Familie umgeben sind."

Das einzige, was die Vorfreude trübt, ist Kates schwere Morgenübelkeit, unter der sie auch bei der dritten Schwangerschaft wieder leidet.

Herzogin Catherine: Schlimme Morgenübelkeit

Kate hat sich bis auf Weiteres zurückgezogen

Ihre Hyperemesis Gravidarum ist so schlimm, dass sie bereits alle Termine absagen und die Schwangerschaft früher als geplant öffentlich machen musste. "Es geht ihr wirklich schlecht", so der Insider. "Sie wird keine royalen Aufgaben übernehmen können während des ersten Trimesters."

Dennoch sind William und Kate überglücklich und können sich angeblich sogar vorstellen, noch mehr Kinder zu bekommen. "William hat immer gesagt, dass er sich als Kind eine größere Familie gewünscht hätte", so Paul Burrell, der ehemalige Butler von Prinzessin Diana. "Er hat nie ein Geheimnis gemacht, dass er mehr Kinder will, vier oder sogar fünf."

Im Moment reicht es dem Paar jedoch, alles für ihre kleine Prinzessin vorzubereiten. "Sie sind sehr aufgeregt. Kates Traum wird wahr."