Herzogin Kate: Geheim-Pakt enthüllt!

Bisher war Herzogin Kate der strahlende Stern des britischen Königshauses. Doch nun bekommt die schöne Royal Verstärkung. Prinz Harrys neue Freundin Meghan Markle ist wie sie jung, modern und weltoffen. Kein Wunder, dass sich die beiden Frauen auf Anhieb gut verstanden.

Wie "das neue" jetzt erfuhr, haben die beiden Frauen sogar schon einen Geheim-Pakt geschlossen. Die beiden Bürgerlichen haben schließlich jede Menge Gemeinsamkeiten.

Prinz Harry & Meghan Markle: Sie soll bereits schwanger sein!

Meghan Markle soll schon in kurzer Zeit nach London ziehen. Die Hochzeit soll angeblich bereits 2018 vorbereiten - höchste Zeit also, dass sich die Schauspielerin an das Leben als Prinzessin gewöhnt. Für sie steht dann erstmal der Besuch einer Prinzessinnenschule an. Etwas, das Kate längst hinter sich hat.

Gemeinsam wollen Kate und Meghan gegen Palast-Intrigen angehen

"Die beiden verbindet viel", so ein Palastinsider. "Nicht nur, dass sie Bürgerliche sind. Beide lieben das Landleben, setzen sich für benachteiligte Kinder ein. Und sie bringen endlich modernes Flair in die Monarchie."

Das hat der Buckingham-Palast auch dringend nötig. Zurzeit herrschen dort Intrigen und Lästereien. Das wollen Kate und Meghan nun ändern. "Die angestaubten Rituale im Palast und bei offiziellen Empfängen sollen lockerer werden, sobald William und Kate der Queen auf den Thron nachfolgen", so der Informant. "Und Meghan ist dabei ihre wichtigste Verbündete."