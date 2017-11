Herzogin Kate: Heftige Neuigkeiten während der Schwangerschaft

Herzogin Kate absolvierte diese Woche ihren ersten Soloauftritt, seit im September verkündet wurde, dass sie ihr drittes Kind mit Prinz William erwartet.

Auf dem Twitter-Account des Palasts hieß es, dass sich die Herzogin dem Thema der psychischen Gesundheit von Müttern annehmen möchte. Es klingt ganz so, als wolle Kate nun eine andere, seriösere Rolle im Königshaus spielen, sich den wirklich ernsten Themen verschreiben.

Herzogin Kate: Camilla stellt sie in den Schatten

Nach dem Termin nahm Kate auch noch an einer Diskussionsrunde mit der Royal Foundation teil. Sie sprach sowohl mit Akademikern als auch mit Experten aus verschiedenen Organisationen. Ganz schön viel Verantwortung.

Herzogin Kate steht vor einer großen Herausforderung

Schon bald stehen ganz ähnliche Termine auf ihrer Agenda. Nächste Woche wird sie an einer Gala für das Anna Freud-Zentrum für Kinder und Familien im Kensington Palace teilnehmen und auch auf Place2Be auftreten. Sie hat auch einen Besuch im Kinderzentrum der Hornsey Road geplant, wo sie sich über "wertvolle Unterstützung für Familien und Eltern" informieren wird. Anfang dieser Woche nahm sie auch an einem Tennis-Event für Kinder in der Lawn Tennis Association teil, und der Auftritt war das erste Mal, dass Catherine Quinn sie als ihre neue Privatsekretärin begleitete.

Offenbar steckt hinter all diesen Auftritten noch viel mehr - und das könnte den ganzen Palast erschüttern.

Die ganze Geschichte erfahrt Ihr im Video: