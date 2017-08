Herzogin Kate schwanger? Sie wurde im Krankenhaus gesehen

Auf diese Nachricht wartet die ganze Welt: Wann kommt endlich das dritte Baby bei Herzogin Kate und Prinz William? Prinzessin Charlotte ist schließlich schon zwei Jahre alt, und wenn sie den Altersabstand zwischen ihren Kindern gleichhalten wollen, wäre es jetzt so langsam Zeit für die nächste Schwangerschaft...

Und just in den Moment, in dem die Gerüchteküche in Großbritannien ohnehin schon brodelt, kommt jetzt diese News: Herzogin Kate wurde in dem gleichen Krankenhaus gesehen, in dem sie bereits ihre beiden Kinder George und Charlotte zur Welt brachte!

Herzogin Kate: Schwanger? Das ist der eindeutige Beweis!

Laut Medienberichten wurde Herzogin Kate vor einigen Tagen ins Marylebone Krankenhaus in London eingeliefert. Bereits am folgenden Tag soll sie wieder entlassen worden sein.

Herzogin Kate machte Andeutungen

Der Krankenhausbesuch verstärkte die Gerüchte, dass die 35-Jährige schwanger sei. In ihren vorherigen beiden Schwangerschaften litt sie unter starker Morgenübelkeit und musste sich im ersten Trimester ebenfalls im Krankenhaus behandeln lassen.

Interessanterweise sprach Kate erst kürzlich davon, sich noch weitere Kinder zu wünschen. Auch prinz William machte bei einem Termin ähnliche Andeutungen. Möglicherweise wusste sie da bereits, dass sie wieder in anderen Umständen ist...