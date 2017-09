Herzogin Kate: So wurde die 3. Schwangerschaft enthüllt

Heute wurde es offziell bestätigt: Herzogin Kate und Prinz William erwarten ihr drittes Baby. Aber gemunkelt wird in England schon wieder länger - denn es gab eindeutige Anzeichen für eine dritte Schwangerschaft der Royal...

Herzogin Kate jagte den Briten nämlich einen ganz schönen Schrecken ein: Völlig überraschend wurde sie mitten in der Nacht ins „King Edward VII’s“-Krankenhaus eingeliefert und musste dort 24 Stunden lang bleiben. Der Aufenthalt in der Privatklinik im Herzen von London hatte offenbar einen erfreulichen Grund: Kate erwartet Baby Nummer drei!

Herzogin Kate schwanger? Sie wurde im Krankenhaus gesehen

Bereits in ihrer ersten Schwangerschaft mit George (4) litt sie unter schwerer Übelkeit (Hyperemesis gravidarum). Es ging ihr sogar so schlecht, dass sie drei Tage im „King Edward VII’s“-Krankenhaus behandelt werden musste! Als Klein Charlotte (2) unterwegs war, ließ sie ihren Hausarzt in den Palast kommen. Nun soll sie wieder ihren Gynäkologen Dr. Guy Thorpe-Beeston zurate gezogen haben.

Für Kate und William erfüllt sich der größte Wunsch

Währenddessen betreute Oma Carole (62) die Kinder, William (35) wollte offenbar seiner Frau zur Seite stehen. Der Prinz hatte sich schließlich immer ein drittes Kind gewünscht! Vielleicht erfüllt sich nun sein Wunsch. Schon während ihrer Deutschland-Reise, als das Paar reich mit Spielzeug beschenkt wurde, sagte Kate: „Wir müssen jetzt wohl noch mehr Babys bekommen!“

Ihre Schulfreundin war sich damals schon sicher, dass die Herzogin längst in anderen Umständen ist. Und es ist nicht das erste Mal, dass Jessica Hay mehr weiß! Bereits Kates erste Schwangerschaft plauderte sie aus. Nun hat der Palast die schöne Nachricht tatsächlich offiziell gemacht: