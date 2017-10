Herzogin Kate: Streit mit der Queen eskaliert

Herzogin Kate scheint immer noch nicht ganz die Alte zu sein. Als sie kürzlich an der Seite von Prinz William bei einem Empfang im Buckingham Palace auftrat, wirkte sie höflich, aber reserviert. "Die Verfassung der Herzogin verbessert sich, aber sie leidet noch immer an Hyperemesis Gravidaum", so ein Mitarbeiter.

Sechs Wochen lang hatte Kate keinen einzigen Termin wahrgenommen. Doch steckt hinter ihrer Auszeit etwa noch mehr als ihre extreme Morgenübelkeit während der Schwangerschaft?

Herzogin Kate: Baby in Gefahr - Angst um ihre Gesundheit

Ein Royal-Insider packte nun aus. Offenbar stellte Kate eine Forderung, die zu einem enormen Streit mit Queen Elizabeth II. führte. Die Königin soll "blass vor Wut" gewesen sein, heißt es aus Palast-Kreisen. Der Letzte, der die Situation nun noch schlichten könnte, ist Prinz William. Und er hat bereits eindeutig Position bezogen...

Die ganze Geschichte erfahrt Ihr im Video: