Herzogin Kate: Streit um ihr Baby

Sein Kind in vertrauter Umgebung zur Welt zu bringen, es im Kreise der Familie zu empfangen: Eine Hausgeburt ist für viele werdende Mütter eine traumhafte Vorstellung. So auch für Herzogin Kate (35) und ihren William (35): Sie wünschen sich, dass ihr drittes Baby im Kensington Palace geboren wird.

Herzogin Kate: Baby in Gefahr - Angst um ihre Gesundheit

Schon während ihrer ersten beiden Schwangerschaften träumte Kate davon, ihre Kinder zu Hause zur Welt zu bringen. Doch schon damals hielten Ärzte und vor allem die Queen das für zu gefährlich. Kein Wunder! Denn Studien haben gezeigt, dass Hausgeburten für die werdenden Mütter zwar nachweislich gesünder als Entbindungen im Krankenhaus sind, doch dafür ist die Sterblichkeit der Neugeborenen dabei auch drei mal höher.

Ihre Wünsche für das dritte Kind sind der Queen ein Dorn im Auge

Eine Zahl, die Queen Elizabeth (91) Sorgen bereitet. Doch diese Sorge ist offenbar unbegründet: Schon die ersten beiden Geburten liefen bei Kate ohne Komplikationen ab. Außerdem könnten William (35), George (4) und Charlotte (2) das neue Familienmitglied so in aller Ruhe auf dieser Welt begrüßen – ohne sich gleich dem Blitzlichtgewitter der Fotografen stellen zu müssen.

Das Wichtigste aber: Kate wünscht es sich so. Und sie als werdende Mutter wird wohl am genauesten wissen und spüren, was für ihr Baby das Beste ist.

Mehr erfahrt Ihr im Video: