Herzogin Kate in Trauer: Ihre Freundin ist gestorben

Diese Nachricht trifft Herzogin Kate hart! Ihre Freundin Isobel Kennerley, die sie seit ihrer Kindheit kennt, ist im jungen Alter von 33 Jahren verstorben!

Herzogin Kate und Isobel Kennerley lernten sich bei den Pfadfindern kennen

Herzogin Kate und Isobel Kennerley kannten sich seit 27 Jahren. 1990 trafen sie sich bei den Pfadfindern - aus den beiden jungen Mädchen wurden Freundinnen. Die beiden fuhren sogar gemeinsam in Urlaub und verbrachten gerne Zeit miteinander.

Zwar hat Kate ihre Freundin in den letzten Jahren aus den Augen verloren, doch die Nachricht über ihren Tod dürfte trotzdem erschütternd sein.

Isobel Kennerley hatte einen Tumor

Wie "hellomagazine.com" berichtet, litt die Freundin von Herzogin Kate an Zerebralparese, einer neurologischen Erkrankungen des Gehirns. Sie starb an einem inoperablen Hirntumor. Bis zum Schluss habe die junge Frau gekämpft, doch am Ende hat sie den Kampf verloren.