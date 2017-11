Herzogin Kate: Überraschende Bilder! Ihr Babybauch ist schon so groß

Herzogin Kate: Überraschende Bilder! Ihr Babybauch ist schon so groß

Die Fans von Herzogin Kate waren von ihrem Auftritt am Dienstagabend begeistert. Die Frau von Prinz William präsentierte stolz ihren Babybauch auf einer Gala in den Räumen der Orangerie des Kensington Palast. Neben ihrem Babybauch waren alle Blicke auf das Kleid der Herzogin gerichtet. Sie trug ein schwarzes Spitzenkleid, welches ihre Figur gekonnt in Szene setzte.

Der Babybauch von Herzogin Kate ist deutlich zu sehen

Seit ihrer Schwangerschaftsverkündung steht bei jedem Auftritt der Herzogin vor allem ihr Babybauch im Vordergrund. So auch am Dienstagabend. Ihr enganliegendes Spitzenkleid zeigt deutlich: Der Sprössling von Prinz William und seiner Frau scheint prächtig zu wachsen. Die bald „dreifach-Mama" strahlte über beide Ohren.

Herzogin Kate zeigt stolz ihren Babybauch Getty Images

Herzogin Kate kommt ihren Pflichten nach

Herzogin Kate wurde in den letzten Wochen immer wieder vorgeworfen, dass sie ihre royalen Pflichten vernachlässigen würde. So nicht am Dienstagabend. Die Gala im Kensington Palast fand im Rahmen des "Anna Freud National Zentrum" statt. Herzogin Kate ist dafür die Schirmherrin.