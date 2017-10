Herzogin Kate verrät das Baby-Geschlecht!

Kaum ist eine Schwangerschaft verkündet, beginnt schon das große Rätselraten: Wird es ein Mädchen oder Junge? Herzogin Kate (35) macht daraus für die Öffentlichkeit kein Geheimnis. Sie gibt mit ihrer Kleiderwahl Hinweise auf das Geschlecht. Somit ist jetzt klar: Ihr drittes Kind wird ein Junge!

Es ist wieder da, dieses geheimnisvolle, glückselige Lächeln, das nur eine werdende Mutter hat. Im April soll das dritte Kind von Herzogin Kate und Ehemann William (35) zur Welt kommen. Das hat der Palast jetzt bestätigt. Keine Angaben machen die Hof-Sprecher zum Geschlecht des Ungeborenen. Doch dankenswerterweise sorgt Kate selbst für Aufklärung. Sie hat nämlich schon seit der ersten Schwangerschaft ein kleines Ritual, das verrät, ob’s ein Junge oder Mädchen wird.

Herzogin Kate gab bereits früher dezente Hinweise

Denn wer sich so gut mit Mode auskennt wie Kate, zieht sich nicht nach Lust und Laune an. Ganz im Gegenteil: Sie lässt ihre Kleider sprechen! 2013, kurz nach der Verkündung, dass sie Prinz George (4) unter ihrem Herzen trägt, strahlte sie in einem Blau-Ton. Und bei Schwangerschaft Nummer zwei führte sie ihr verräterisches Farbenspiel fort: In kräftigem Pink setzte sie ein klares Statement – schon lange vor der Geburt ihrer Tochter Charlotte (2). Und auch jetzt setzte sie ein Zeichen: Ihr blaues Outfit beim ersten Auftritt nach den Baby-News offenbart: George und Charlotte bekommen ein Brüderchen!