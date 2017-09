Herzogin Kate: Wie schlecht geht es ihr wirklich?

So toll die Baby-News von Herzogin Kate und Prinz William vom Montagvormittag auch sind - sie gehen mit einer schlimmen Nachricht einher: Wie bei ihren vorangegangenen Schwangerschaften mit George und Charlotte leidet Kate auch beim dritten Kind wieder unter Hyperemesis gravidarum, einer besonders schlimmen Form von Schwangerschaftsübelkeit.

Herzogin Kate: Babygeschlecht enthüllt

Herzogin Kate leidet an einer sehr seltenen Krankheit

Gleichzeitig ist diese Krankheit auch besonders selten: Nur etwa 0,5 bis zwei Prozent der Schwangeren leiden darunter. Betroffene müssen sich den gesamten Tag lang immer wieder übergeben und laufen Gefahr, zu dehydrieren.

Ein Zustand, in dem Herzogin Kate sich natürlich nicht in der Öffentlichkeit präsentieren kann. Einen offiziellen Termin hat sie deshalb bereits absagen müssen. „Ihre royale Hoheit wird ihren geplanten Termin am Hornsey Road Children’s Center in London heute nicht wahrnehmen. Es wird sich um die Herzogin im Kensington Palace gekümmert“, verkündete der Kensington Palace auf Twitter.

Read the press release in full ↓ pic.twitter.com/vDTgGD2aGF — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 4. September 2017

Herzogin Kate wird vermutlich noch weitere Termine absagen

Weitere Termin-Absagen werden vermutlich folgen. Das war auch bei den vergangenen Schwangerschaften der Fall. Herzogin Kate wird rund um die Uhr von Medizinern betreut.

Besonders wichtig: Der Arzt kann und sollte sogar feststellen, ob Schwangere, die von der Krankheit betroffen sind, noch genügend Nahrung zu sich nehmen. Und noch etwas: Das Risiko der Krankheit steigt bei Mehrlingsgeburten.

Auch, wenn Herzogin Kates vergangene Schwangerhaften dieser These widersprechen. Eine Entschädigung für den ganzen Stress wären süße royale Zwillinge mit Sicherheit. Wir würden uns jedenfalls freuen...