Hilary Duff: Trennung von Matthew Koma

Das wars! Erst im Januar zeigte sich Hilary Duff zum ersten Mal mit ihrem neuen Freund Matthew Koma. Jetzt ist schon wieder alles aus! Die Sängerin hat sich nach nur wenigen Wochen getrennt.

Hilary Duff hat Matthew Koma aus ihrem Leben gelöscht

Nach nur drei Monaten hatte Hilary Duff offenbar keine Lust mehr auf eine Beziehung mit Matthew Koma. Erst löschte sie ihn bei Instagram und dann auch aus ihrem Leben. Denn er soll nie wieder etwas von ihr gehört haben! "Matthew war schockiert. Er hat mehrmals versucht, sie anzurufen, aber sie hat ihn komplett abgewürgt", so ein Freund des Musikers gegenüber "Radar Online".

Hilary Duff lässt ihren Ex im Ungewissen

Hilary Duff will mit Matthew Koma offenbar nichts mehr zu tun haben. Aber wieso? "Matthew weiß nicht, was er falsch gemacht haben könnte, sie hatten so viel Spaß miteinander. Es ist, als wolle Hilary gar nichts mehr von ihm wissen", so der Vertraute weiter. Für Matthew ist das ein echter Schock. Der Musiker schien Hilary Duff nach der schweren Scheidung von Ex Mike Comrie endlich richtig happy zu machen. Doch die Blondine sah das offenabr anders. Jetzt muss sich Matthew eine neue Traumfrau suchen...