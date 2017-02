Man sollte meinen, man kenne jedes noch so dunkle Geheimnis von Reality-TV-Stars, deren Leben jahrelang auf Schritt und Tritt von Kameras begleitet wird. Jetzt stellt sich allerdings heraus, dass das in Audrina Patridges Fall nicht zutrifft. Erst jetzt kommt nämlich heraus, welche Tragödie sich in ihrer Familie vor fünf Jahren ereignet hat!

Die 31-jährige erlangte internationale Bekanntheit durch das amerikanische Reality-TV-Format ‚The Hills’, in dem sie an der Seite von Lauren Conrad vier Jahre lang mitwirkte. Ihre jüngere Schwester Casey ist zwar nicht wie Audrina Schauspielerin, hat aber eine Vergangenheit hinter sich, die genug Stoff für einen hollywoodreifen Krimi liefern könnte. Denn wie jetzt herauskommt, wurde ihr Ex-Verlobter nachdem sie sich von ihm trennte auf brutale Weise ermordet!

Casey Patridge (rechts) verlor den Vater ihrer Tochter durch einen grausamen Mord Getty Images

Im Jahr 2012 wurde Aaron Hershman laut ‚Radar Online’ auf offener Straße erschossen und einfach liegen gelassen. Kurz darauf wurde er für tot erklärt. Audrinas Schwester Casey hat mit ihm sogar eine gemeinsame Tochter, die seitdem ohne ihren Vater aufwachsen muss. Zwar hat Casey bereits vor dem Mord an ihrem Ex-Verlobten ihren neuen Freund Kyle Loza geheiratet. Aber für ihre Tochter war der Verlust des leiblichen Vaters sicherlich dennoch sehr schmerzhaft!