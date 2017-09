"The Hills"-Star Audrina Patridge: Scheidung nach nur 10 Monaten!

Erst im November 2016 feierten "The Hills"-Star Audrina Patridge und Cory Bohan eine Traumhochzeit. Jetzt hat der MTV-Star die Scheidung eingereicht. Der traurige Grund: Häusliche Gewalt!

Audrina Patridge: Häusliche Gewalt

Wie die amerikanische "People" berichtet, hat Audrina Patridge nicht nur die Scheidung von ihrem Mann eingereicht, sondern auch eine einstweilige Verfügung. Wie es weiter heißt, soll es zu häuslicher Gewalt gekommen sein. "Für Audrina steht ihre Tochter jetzt an erster Stelle, daher bittet sie um ihre Privatsphäre in der Angelegenheit", so eine Quelle gegenüber "People".

Audrina Patridge und Corey Bohan: Eine On-Off-Liebe

Seit 2008 führten Corey Bohan und Audrina Patridge eine On-Off-Beziehung. Am Ende schien es aber, als hätte die Liebe gesiegt. Im November 2015 verlobten sie sich. Im Juni 2016 kam Töchterchen Kirra Max zur Welt. Fünf Monate später heiratete das Paar. Doch jetzt nimmt diese Beziehung ein bitterböses Ende....