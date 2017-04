"The Hills"-Star Heidi Pratt ist schwanger!

Bei den "The Hills"-Stars ist der Babyboom ausgebrochen! Nachdem Kristin Cavallari bereits drei Kids hat und auch Audrina Patridge im vergangenem Jahr Mama geworden ist, verkündeten auch die beiden "The Hills"-Beautys Lauren Conrad und Whitney Port erst in diesem Jahr ihre Schwangerschaften! Und jetzt lässt auch die Letzte im im Bunde die Bombe platzen: Heidi Pratt und ihr Mann Spencer erwarten ihr erstes Baby!

"The Hills"-Star Lauren Conrad ist schwanger

Heidi Pratt wollte schon lange Kinder

Heidi Pratt und Spencer verkündeten die süße Babynews in der "US Weekly". Heidi träumte schon lange von einer Familie. Doch wie sie erklärt, war erst Spencer nicht soweit und später kamen immer wieder neue Jobangebote dazwischen. Jetzt kann sie ihr Glück kaum fassen! Sie verrät, dass sie in Tränen ausgebrochen ist, als sie es erfahren hat! Und auch ihr Mann freut sich auf den Nachwuchs. "Ihr Blick, ich kann ihn gar nicht beschreiben. Sie hat richtig geglüht. Ich dachte, sie sagt sie macht Muffins oder Bananenbrot. Aber Heidi sagte: "Ich bin schwanger" und ich dachte nur "Wow, das ist so viel aufregender als Bananenbrot", lacht er.

Heidi Pratt und Spencer werden im Oktober Eltern

Heidi Pratt ist bereits im dritten Monat. IM Oktober soll ihr Baby zur Welt kommen.