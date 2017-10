"The Hills"-Star Heidi Pratt: Das Baby ist da!

Das Baby ist da! Die "The Hills"-Stars Heidi Pratt und ihr Mann Spencer sind zum ersten Mal Eltern geworden. Die TV-Blondine hat einen gesunden Jungen zur Welt gebracht. Und der Name des Kleinen ist - ganz untypisch für Hollywood - relativ normal!

Heidi Pratt: So heißt ihr Sohn

Wie die "US Weekly" berichtet, hört der kleine Mann von Heidi Pratt auf den Namen Gunner Stone. "Wir sind so gesegnet, einen wunderschönen, gesunden Jungen zu haben. Es war das härteste und bereicherndste Erlebnis, das ich je hatte“, schwärmt die frischgebackene Mama. Schon am Sonntag erblickte der Sproß das Licht der Welt. Gunner Stone wiegt 2770 Gramm und ist 48,26 Zentimeter groß.

Heidi Pratt: Wird Gunner Stone ein Internet-Star?

Und wie es aussieht, haben Heidi Pratt udn Spencer bereits viel mit dem Kind vor. Wird Gunner Stone etwa der nächste Internet-Star? "Dieses Kind wird zu seiner Geburt ein iPhone bekommen. Ich werde ihm beibringen, wie man Snapchat benutzt. ‚Mach deinen Finger dahin.‘ Man läuft herum und jeder produziert ständig mehr Fotos, Video und Posts. Wir leben in einer Welt, in der jeder ‚fame‘ sein kann und ich bin glücklich, ihm direkt alles beizubringen. Ich möchte einfach, dass mein Kind professionell in den sozialen Netzwerken ist“, verriet Spencer Pratt in einem Interview auf dem ‚Allegedly with Theo Von & Matthew Cole Weiss‘-Podcast.