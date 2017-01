"The Hills"-Star Lauren Conrad ist schwanger

"Frohes neues Jahr! Ich habe da so ein Gefühl, dass 2017 das bisher beste Jahr für mich werden könnte..." Mit diesen süßen Worten verkündete Lauren Conrad pünktlich zu Neujahr eine zuckersüße News! Der "The Hills"-Star und Ehemann William Tell erwarten ihr erstes Baby! Zu den Worten postet die Designer auch prompt das erste Ultraschall-Bild des Kindes.

Seit 2014 ist das Paar verheiratet. Mit dem Nachwuchs wollten sie damals nicht sofort loslegen. Lauren und William wollten zunächst ihre Honeymoon-Phase genießen. "Wir fühlen uns jetzt als richtige Familie. Niemand drängt uns. Wir sind immer noch in unserem ersten Ehe-Jahr. Wir genießen es", erklärte Lauren Conrad ein halbes Jahr nach ihrer Hochzeit.

Wann das Baby zur Welt kommt und ob es ein Junge oder Mädchen wird, hat die 30-Jährige noch nicht verraten. Doch die Fans der Blondine sind sich jetzt schon sicher, dass sie eine tolle Mutter sein wird. "Herzlichen Glückwunsch, du wirst eine tolle Mama sein" und "Alles Gute euch beiden", überhäufen sie den Reality-TV-Star mit Kommentaren.

Lauren Conrad ist übrigens nicht der erste "The Hills"-Star mit Nachwuchs. Erst im letzten Jahr wurde ihre Kollegin Audrina Patridge zum ersten Mal Mama. Kristen Cavallari hat bereits drei Kinder.