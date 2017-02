"The Hills"-Star Whitney Port ist schwanger!

Und wieder süße Baby-News aus dem "The Hills"-Cast! Nachdem erst vor wenigen Wochen Lauren Conrad ihre Schwangerschaft bekannt gegeben hat, lässt nu auch Kollegin Whitney Port die Bombe platzen: Die Designerin und ihr Ehemann Tim Rosenman werden zum ersten Mal Eltern!

Whitney Port: "Ich habe auf einen Stab gepinkelt und jetzt werde ich Mama!"

Auf Instagram verkündete Whitney Port nun die frohe Botschaft. "Oh, ich stehe einfach hier in meiner Unterwäsche und mit einem Baby in mein Bauch", schreibt sie happy zu dem Schnappschuss, auf dem man eine Mini-Wölbung erkennen kann. Auch auf ihrem Blog teilt die Bald-Mama ihre Freude über den anstehenden Nachwuchs! "Wenn zwei Menschen sich so sehr lieben, dass die Liebe zu groß wird, um in zwei Menschen zu passen, dann wird es an eine DRITTE Person weitergegeben", schreibt sie dort ganz verliebt.

Ein von Whitney Port (@whitneyeveport) gepostetes Foto am 9. Feb 2017 um 14:49 Uhr

Im November 2015 heiratete Whitney Port ihren Mann Tim

Seit knapp einem Jahr ist Whitney Port mit ihrem Ehemann Tim verheiratet. Damals war noch keine Rede von der Kinderplanung. Da haben die beiden aber schnell ihre Meinung geändert...