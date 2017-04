Lädiert sieht er aus, der arme Hinnerk Baumgarten. Trotzdem steht der tapfere „DAS!“-Moderator wieder vor der Kamera und tritt seine erste Moderation nach der Prügelattacke an. Sein blaues Auge ist nicht zu übersehen, obwohl die Maskenbildner alles gegeben haben. Trotzdem zeigt sich Hinnerk Baumgarten direkt zu Beginn der Sendung dankbar für die Unterstützung von allen Seiten, die er nach dem schlimmen Vorfall erfahren hat. Er habe Glück im Unglück gehabt, sagte er in die NDR-Kameras: „Ich habe unfassbares Glück gehabt und darüber bin ich sehr froh. Ich freue mich, dass ich wieder arbeiten kann.“ Auch auf seiner Facebookseite hatte Hinnerk Baumgarten bereits angesprochen, wie dankbar er über die Hilfe nach der Prügelattacke ist und dass man die Verletzungen für die nächste Sendung notfalls einfach wegschminken kann, es ihm sonst aber gut geht.

Hinnerk Baumgarten: TV-Moderator wurde auf Mallorca zusammengeschlagen!

Ein Marinesoldat verprügelte Hinnerk Baumgarten

Am Ostermontag wurde der beliebte Moderator auf Mallorca übel zugerichtet. Er ermahnte am Ballermann einen Wildpinkler, der ihn daraufhin verprügelte. Der prügelnde Wildpinkler hat sich mittlerweile gestellt. Ein Marine-Soldat aus Flensburg hat gestanden, Hinnerk Baumgarten zusammengeschlagen zu haben. Ein Sprecher der Marine teilte mit: „Ein Soldat vom Standort Flensburg hat seinem Vorgesetzten gemeldet, dass er aktiv an der Tat beteiligt gewesen sei.“ Nun hat die Marine interne Ermittlungen eingeleitet und der Soldat, der Hinnerk Baumgarten so übel zugerichtet hat, wird hoffentlich bald zur Rechenschaft gezogen und die Konsequenzen für seine Tat tragen.

Traurige Neuigkeiten von Michael Schumacher