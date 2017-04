Schock für Hinnerk Baumgarten: Der Moderator landete nach einem Kurztrip im Krankenhaus!

Mit seiner Tochter wollte der TV-Star auf der Insel ein paar schöne Tage verbringen. Am Strand hat er einen Touristen gesehen, welcher in den Sand pinkelte. „Ekelhaft und peinlich für uns als Touristen insgesamt. Also habe ich ihn angesprochen und gesagt: Das muss doch nicht sein, geh‘ woanders hin“, sagt Hinnerk Baumgarten in der „Bild“-Zeitung.

Der Pinkler und sein Begleiter schlugen sofort zu und haben den Moderator zusammengeschlagen. „Ich bin vor Überraschung rückwärts getaumelt und gefallen“, sagt er weiter. Auch, als er am Boden lag, haben die brutalen Schläger weiterhin auf ihn eingetreten.

„Weitere Touris aus einem Restaurant nahmen die Verfolgung auf und schnappten die Täter, übergaben sie an die Polizei. Die Anzeige läuft!“, erklärt er. Der Moderator kam daraufhin in ein Krankenhaus. Von der brutalen Attacke hat er eine Gehirnerschütterung, Kieferverletzungen, zerbrochene Zähne und Prellungen davongetragen.