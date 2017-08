Hitze-Hammer: In diesen Regionen werden 34 Grad erwartet

Hitze-Hammer: In diesen Regionen werden 34 Grad erwartet

Aus diesem Sommer wird wohl keiner so richtig schlau: Erst regnete es quasi monatelang ohne nennenswerte Pause - und nun auf den letzten Metern folgt eine regelrechte Hitzewelle. In der letzten Augustwoche wird es noch mal richtig heiß in Deutschland: Je nach Region klettert das Quecksilber auf bis zu 34 Grad!

Der Sommer gibt noch mal Gas

Im Saarland und Teilen Baden-Württembergs wird es dabei richtig extrem. Der DWD hat für diese Regionen bereits eine Hitzewarnung herausgegeben. Hier wird noch heute eine hohe Wärmebelatung erwartet.

Hitze-Schock: Der Sommer schlägt mit bis zu 37 Grad jetzt richtig zu!

Auch in den nächsten Tagen bleibt es weitgehend heiß, ab Mittwoch werden dann jedoch erste Unwetter mit Gewittern, Hagel und Starkregen erwartet.

Diese Temperaturen werden in den nächsten Tagen erwartet:

Dienstag: 25° bis 34°

Mittwoch: 19° bis 33°

Donnerstag: 17° bis 28°

Freitag: 15° bis 23°

Samstag: 15° bis 22°

Sonntag: 17° bis 22°

Auch dieses Wetterphänomen gilt als gefährlich: