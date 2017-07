Hitze-Schock: Der Sommer schlägt mit bis zu 37 Grad jetzt richtig zu!

Regen-Chaos, Überschwemmungen und heftige Gewitter – so sah das Wetter in den vergangenen Wochen aus.

Es sah danach aus, als wäre der Herbst schon da – dabei hat der Sommer noch nicht mal richtig angefangen. Bis auf wenige Tage rund um die 30 Grad war es eher sehr wechselhaft. Das soll sich jetzt nun ändern!

In der kommenden Woche kommt der Sommer mit voller Wucht zurück. Wetterdienste sprechen davon, dass es im Südwesten bis zu 37 Grad heiß werden soll. In den anderen Landesteilen werden aber auch deutlich über 30 Grad erreicht. „In der kommenden Woche sind verbreitet Spitzenwerte über 30 Grad drin, im Südwesten können lokal sogar bis zu 37 Grad erreicht werden“, sagt Meteorologe Dominik Jung von „wetter.net“ in der „Bild“-Zeitung.

Der Sommer könnte nun vorerst auch bleiben. Wahrscheinlich werden aber auch an heißen Tag teils kräftige Gewitter mit Starkregen und Hagel nicht ausbleiben.